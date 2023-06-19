NEW YORK AA- Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansınca (MEMA) yapılan açıklamada, eyalette dün ve bugün yıkıma yol açan şiddetli fırtınalarda, "bir kişinin öldüğü ve yaklaşık iki düzine kişinin yaralandığı" belirtildi.

Jasper ilçesi yetkilileri, eyaletin orta bölümünde doğal afet nedeniyle "49 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını" aktardı.

Eyaletin bazı bölgelerinde, yüksek sıcaklıkların ardından oluşan dolu ve hortum nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

Mississippi Valisi Tate Reevesv, Twitter'dan, kasırgaların en çok Jasper ve Rankin ilçelerinde etkili olduğunu, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Tate, "kopan elektrik kabloları nedeniyle" bölgeye seyahatlerin tehlikeli hale geldiğini ve "kapanan yollar nedeniyle ulaşımın zorlaştığını" kaydetti.