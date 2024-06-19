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Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.

Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.

Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.

Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.

Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan OHAL ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.

Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

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