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ABD 'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Haziran haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 556'ya yükseldi.

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