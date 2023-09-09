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ANKARA (AA) - Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2 Eylül-8 Eylül haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 513'e yükseldi.

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