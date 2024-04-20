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ABD 'deki petrol sondaj kulesi sayısı ise son bir yılda 80 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Nisan haftasında önceki haftaya göre 5 artarak 506'ya yükseldi.

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