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Smith, kasırga nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kasabanın çevresinde ciddi zararların meydana geldiğini aktardı.

Matador Belediye Başkanı Pat Smith, şiddetli fırtınalar sonucu oluşan kasırgaların ve tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışının, kasaba ve çevresini vurduğunu belirtti.

MATADOR AA- Teksas'ın Lubbock kasabasındaki Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) William Iwasko, dün yerel saatle 21.30 sularında meydana gelen fırtınalarla beraber üç kasırga nın gözlemlendiğini ve Matador'daki kasırganın bölgede ciddi tahribata yol açtığını açıkladı.

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