Haber: Duha Sena Oskay

BM Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İkili temaslarda bulunacak olan Erdoğan’ın ayrıca BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi de bekleniyor.

16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacak olan Erdoğan Başkan Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerine katılacak.

19 Eylül Salı günü yapması öngörülen konuşmasında, tüm dünyanın merakla beklediği tahıl koridorunun canlandırılması, Karadeniz’de istikrar, Suriye, Kafkasya ve Balkanlar’daki gelişmeler, mülteciler ile yabancı düşmanlığı ve Batı’da yükselen İslam karşıtlığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın BM hitabında ayrıca Kuran’ı Kerim’e yönelik saldırılara ilişkin de mesaj vereceği belirtiliyor.

Başkan Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.