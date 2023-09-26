İstanbul

Beşiktaş'ta 3,5 sezon boyunca forma giyme fırsatı bulan Aboubakar, Süper Lig'deki ilk 5 maçında gol yollarında istediği sonucu alamadı.

Bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı 5 lig karşılaşmasında 388 dakika süre alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri sadece 1 kez fileleri havalandırabildi.

VavaCars Fatih Karagümrük, Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarını boş geçen Aboubakar, Mondihome Kayserispor karşısında bir kez gol sevinci yaşayabildi.

Geçen sezon yine benzer başlangıç yaptı

Aboubakar, geçen sezonun devre arasında tekrar transfer olduğu Beşiktaş'ta benzer bir lig başlangıcı yapmıştı.

Kamerunlu futbolcu, ligde çıktığı ilk 4 maçta fileleri havalandıramazken, çıktığı 5. maçta gol atma başarısı göstermişti.

Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında gol atamayan Aboubakar, MKE Ankaragücü mücadelesinde bu şansızlığını kırdı. Deneyimli oyuncu, geçen sezon çıktığı ilk 5 maçta 330 dakika süre aldı.

2021-2022 sezonunda ilk 5 maçta yine bir golde kaldı

Siyah-beyazlı futbolcu, 2021-2022 sezonunda da görev aldığı ilk 5 maçta yine rakip fileleri bir kez havalandırabilmişti.

Söz konusu 5 maçta 374 dakika sahada kalan Aboubakar, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçtikten sonra Denizlispor karşısında ilk lig golünü buldu. Vincent Aboubakar, sonraki Malatyaspor ve Gaziantep maçlarını ise boş geçti.

Beşiktaş'taki ilk dönemindeki ilk 5 maçta gol atamamıştı

Beşiktaş formasını ilk kez kiralık olarak 2016-2017 sezonunda giyen Aboubakar, söz konusu dönemdeki ilk 5 lig maçında gol atma başarısı gösterememişti.

2016-2017 sezonundaki ilk 5 lig maçında 149 dakika süre alan Aboubakar; Fatih Karagümrük, Akhisarspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarında gol atamamıştı.

Aboubakar, 6. maçı olan Antalyaspor karşısında fileleri havalandırabilmişti

Sonraki haftalarda daha etkili oluyor

Vincent Aboubakar, lig maçlarına kötü başlasa da sonraki haftalarda daha etkili bir oyun sergilemeyi başardı.

2016-2017 sezonunda ilk 5 maçı boş geçen Aboubakar, sonraki 22 karşılaşmada fileleri 12 kez havalandırdı. 2020-2021'de ilk beş maçın ardından üst üste 5 karşılaşmada gol kaydeden Kamerunlu futbolcu, sezonu 15 golle tamamladı.

Aboubakar, geçen sezonki ilk beş maçın ardından sonraki 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Aboubakar, böylece sezon sonunda 13 gole ulaştı.