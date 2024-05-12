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2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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