Çok çabuk! İvedilikle ve en hızlı şekilde! Armudun sapı, üzümün çöpü demeden! Fernando Santos ile yolları ayırmalı, hocaya buranın Polonya olmadığı anlatılmalı!

Beşiktaş kötü oynayabilir, Beşiktaş yenilebilir de! Ancak Beşiktaş KORKAK oynayamaz! Fernando Santos’un Beşiktaş’ı, KORKAK oynuyor… Santos kalibresinde, Beşiktaş gibi 1 sezon içinde darmadağın olmuş takımlara geliş maksatları genellikle büyük hoca melekelerini göstererek, kendisinden önce parçalanan takıma küçük dokunuşlarla sezonu mümkün olan en iyi yerde bitirmelerine yardımcı olmaktır. Ancak, geldiğimiz noktada, çok net bir gerçek var ki, Santos Beşiktaş’a değil, Beşiktaş Santos’a dokunmaya çalışıyor! Santos hoca, futbolun temel prensiplerini unutmuş, Beşiktaş ona bu prensipleri hatırlatmaya çalışıyor gibi. Fernando yönetiminde geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen Beşiktaş, haftalar geçtikçe toparlanması gerekirken, ligin kum torbası gibi olmuş durumda. Derdi olan, sıkıntısı olan, idman eksikliği olan kim varsa, Tüpraş Stadyumu'nda rehabilite olup evine geri dönüyor! 3 aydır maaş alamayan, hocası ile yönetimin arasında soğuk rüzgarlar esen Antalyaspor, Tüpraş tedavi merkezinde gerekli hizmet alarak evine geri döndü! Fernando gibi hocalar oyunun farklı sekanslarında skora göre, oyunun gidişine göre, farklı taktik dizilişlerle ve farklı mantalitelerle oyuna yön verir. Lâkin Santos’un bırakın bir B planı olmasını, A planı bile yok! Futbolun temel prensiplerini dahi unut muşçasına, merkezde üretmeyen, kanatlarda geçiş hücumlarını beceremeyen, geriden oyun kuramayan, bireysel 2,3 isimle galibiyet kovalayan ÇAĞ DIŞI bir hoca! İşin garip olan tarafı ise, hemen hemen her maçtan sonra, Beşiktaş böyle oynamaz, merkezde üretemeyen, orta alanda, kanatlarda şöyle kötüydük, böyle kötüydük gibi tespitlerde bulunan Santos, takımına bir sonraki maç, bir öncekinden de kötü bir oyun sergiletiyor! Eğer hoca bu tespitleri için alındıysa, ben Twitter'da en az 10 kişi tanıyorum gün boyu tıpkı hoca gibi konuşmalar yapabilen! Öyle milyon eurolar da kazanmasına gerek yok, karın tokluğuna çalışırlar bu takımda.



Sözün özü, belki hocanın ikliminde, oynattığı bu oyuna başka bir isim takıyor olabilirler. Ancak bu ülkede bu oyunun adına KORKAK FUTBOL diyorlar! Bu oyunu oynatan hocaya da KORKAK OYNATIYOR diyorlar. Beşiktaş KORKAK oynamaz! O sebeple Beşiktaş'ın artık çiçeği burnunda kısmını çoktan geçen değerli yöneticilerine önerim, artık ne yapacaklarsa bir an evvel yapmalarıdır! Aldıkları enkazın hepimiz farkındayız, ancak bu iş bambaşka yerlere doğru gidiyor! Bundan 10 sene sonra kimse alınan enkazı hatırlamaz! Hafızalarda ezeli rakibinden 40 puan yemiş takım olarak kalırsınız! Bu sebeple en hızlı şekliyle bu ADAMDAN KURTULUN! Sezonun geri kalanını Serdar Topraktepe ya da Samet Aybaba ile tamamlayın, seneye de bu takıma bu ligin tüm pislikleri ile baş edebilecek, TFF’si, MHK’si, ayırt etmeksizin her kulvarda mücadele edecek YERLİ bir ismi getirin ve bu camiayı içinde bulunduğu travmadan kurtarın. Farkında değilsiniz belki ama Beşiktaş artık taraftar kaybetmenin de ötesinde, bir nesil kaybediyor nesil…