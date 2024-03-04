En çaresiz durumda geldiler… Yedek kulübesi neredeyse olmadan geldiler…

Yönetimi, hocası, futbolcusu son 10 gün içinde hedeflerinden birer birer koparak geldiler…

Okan Buruk her şeyi hesap etmişti belki ama, Avrupa şampiyonu apoletli Santos’un bu kadar PLANSIZ çıkacağını o bile beklemiyordu.

Beşiktaş adına her şey güzel başladı oysa. Liderin 26 puan gerisinde olan, ruh ile alakalı çok ciddi sorunları olan, kendilerine saygıda sorunlar yaşayan, Beşiktaş formasının ağırlığını tam kavrayamamış olan bir oyuncu GÜRUHUNA rağmen, 42 bin kişi hıncahınç doldurmuştu İnönü tribünlerini. Belki uzun yıllar unutulmayacak MÜHENDİS OKTAY koreografisi, gecenin en güzel detayıydı hatta. Maça 1 saat kala, 11’ler belli olduğundan basın tribününde EYVAH! dedik. Beşiktaş’ın Avrupa kupası apoletli hocası, ligin liderini, merkez orta sahada en efektif oynayan takımların belki de başında gelen Galatasaray’ı, iki 6 oynayan isimle yıkmayı planlamıştı! Amartey isimli futbolcu görünümlü şahıstan tek beklentisi olan Santos’tu belki. Futbol dehası Santos, Musrati’yi derin oyun kurucu, Amartey’i de 8 numara olarak ön alanda ÜRETKEN kullanma planı ile sahaya çıktı. Ancak kendisine oranla teknik adamlığı daha yeni denebilecek Okan Buruk, Torreira-Kerem ve Mertens ile Musrati’yi kilitleyip, Omar ve Amartey üzerinden Beşiktaş’ı oyun kurmaya itmişti bile! Bu durum, Musrati’yi de etkisiz kıldı, orta alanı tamamen Galatasaray’ın kontrolüne geçmesini sağladı. İşte tam da bu dakikalarda, hafta içinde bireyselliğimiz çok ön planda, daha kolektif oynamalıyız diyen Santos, yine teori ile pratik arasından kaybolmuştu! Ağzından çıkana, fikren hükmedemeyen Santos, merkezdeki bu üretken olmayan yapı ile, takımını bir an da Rashica ve Muci’nin bireysel oyununa terk etti! İşin kötüsü, bunun bir hata olduğunu kabullenmeyip, maç sonu kendisine yöneltilen soruda da, Amartey ön alanda başarılı işler yaptı diyecek kadar da konudan uzak, Beşiktaş’tan bir haberdi! Maça Semih ileride, Cenk sol kanatta başladı, Cenk’in geriye yardımı SIFIR olunca 13. dakikida Semih’i kanat pozisyonuna alarak, 90 dakika boyunca Barış Alper’i kovalatarak Semih’i de bitirdi! Kısacası neresinden bakarsan bak, hoca bu akşam sınıfta kaldı!

KERİZ SARMALI

Herkes penaltı pozisyonuna takıldı. Bu sizin kurum olarak işleyiş şekliniz zaten! Buna bir şey taktiği diyorlardı da şu an aklıma gelmedi! Hedef bir pozisyon belirlenir, maç boyunca algı ona çekilir, arka planda İNCE İNCE görev yerine getirilir… Dün, MHK ve uzantılarını bu KERİZ SARMALI taktiği, yine tıkır tıkır işleri. Halil, Beşiktaş’ın topu oyuna sokmasına hemen hemen her 5 dakikada 1 engel oldu! Mert, Muci, Musrati ve Rashica’nın en az 2 şer kez oyunu hızlı başlatmasına engel oldu. Bekledi, Galatasaray takımı sahaya yerleşti, sonra başlayın dedi! 51. Dakikada, Icardi yere düşünce 4 dakika 27 saniye boyunca VAR GECE KULÜBÜNDE nasıl bu pozisyondan penaltı üretiriz diye arayanlar, 55. Dakikada Cenk’in Mozambik’ten bile görülen, Adidas’a esnekliği ve dayanıklılığından yılın en iyi kumaşı ödülü kazandıran pozisyonda VAR’a bile gitmedi, 1 dakika bile düşünmedi! 30 saniyede, oyunu devam ettirdi!

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİ UYARI - YORUM

Maçtan sonra atılan tweetler, yaşanan demeç savaşları, Feyyaz Uçar’ın zar zor toparladığı cümlelerle, herkese Beşiktaş’ın ne kadar büyük bir camia olduğunu anlatma çabaları BEYHUDE! Söylemlerinizi eyleme dökmezseniz, bu hafta, bu Halil’e o düdüğü astırmazsanız, söylemlerinizin hiçbir kıymeti kalmaz! Bu kadar da EFENDİLİK olmaz! Bunun adı artık EFENDİLİK değil, ENAYİLİK! Ben, bu camiaya ENAYİLİĞİ yakıştıramıyorum! Siz yakıştırabiliyorsanız, buradan devam… Demeç demeç, Tweet, tweet devam! Belki böyle kurtarırsınız Beşiktaş’ı… Bu arada az daha unutuyordum! Bu hoca ile olmaz, sezon içinde 6. Hoca da getirilmez… Yapacak tek bir şey var, bu seneyi artık kör topal SanFOS ile tamamlayıp, seneye bu camiayı üzmeyecek bir teknik adamla anlaşmalısınız… Kusura bakmayın ama dost acı söyler..