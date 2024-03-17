Yol bitti ve bu anlayışla üçüncülük de gitti, yapılacak ise belli.

Beşiktaş, üst üste mağlubiyet almaya devam ederken hiçbir şeyin değişmemesi bir yana değiştirmemek için uğraşılmaması kabul edilir gibi değil!

"Başka takımların oyuncularını kiralık oynatacağıma Demir Ege oynasın" diyen Santos, Demir Ege'yi oynatmamak için elinden geleni yapıyor ki, sahada kimse kalmasa yine de aklına Demir Ege gelmeyecek gibi duruyor.

Beşiktaş'a gelmeden bir ay önce takımı analiz etmeye başlamış bir hocanın Amartey'i tercih etmesi artık kabul edilemez!

Santos, Amartey'e "kadroyu sen kur!" dese emin olun Amartey kendisini kadroya almaz hatta eve bile gönderir.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş baskı kurdu görünüyor ama Antalyaspor'un genelde maçların ikinci yarılarında düşüş yaşadığını unutmayalım.

Elindeki Muci avantajını bir türlü kulanamayan ve hiçbir organize atak geliştiremeyen bir takımın hocası 11 lig maçında bunu sağlayamamşsa konuşacak bir şey kalmamıştır.

Cenk'i oynatma uğruna Semih'i Evliya Çelebi gibi pozisyon pozisyon dolaştıran Santos, neyin sabrını gösteriyor? Cenk sahada enerji göstermek yerine Semih'i azarlamakta daha etkiliydi!

Türkiye'de bütün kararların ilki veya denemesi Beşiktaş maçlarında gerçekleşiyor! Antalyaspor'a verilen penaltının Galatasaray maçında verilmeyen penaltıdan farkı nedir?

Beşiktaş'ta oynamaması gerektiğini ısrarla belirttiğim Gedson'un saçma bir hareketi ile rakibin penaltı kazanması da anlaşılır gibi değil.

Gelecek senenin kadrosunu düşünerek maçların oynandığını düşünmek istesek yolların ayrılması gereken birçok oyuncu olduğu gibi çıkarılan kadrodaki oyuncular gelecek sene takımda kalacaksa vay halimize!

Sonuç olarak yol bitti ve üçüncülük şansın da kalmadı, ki bu anlayışla kupayı da alamayacağın ortada!

Ve yapılacak iki iş var;

1- Santos'a "Adeus Santos!" demektir.

2- Oyuncu grubunu tamamen elden geçirmek ve temizliğe sezon sonunu beklemeden başlamaktır.

Bu anlayışla Türkiye Kupası da hayal!