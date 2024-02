Beşiktaş yönetimine önerimdir…

Her ne kadar bestenin tamamına katılmasam da tribünlerinin “Söyleyin, Beşiktaş’tan bir büyük mü var” tezahüratının temiz bir kaydını alın, hocaya whatsapp üzerinden WAW formatında gönderin. Hocaya tembih edin, maç günleri ve öncesi tok karnına sabah, akşam ve yatmadan 1 DOZ dinlesin! Yıl 2024! Türkiye’de futbol 90’ların başındaki gibi “yaparsın aslanım, koçum benim” pratikleri ile yürümüyor. “Bizim stadyumumuzda bizden fazla kimse koşamaz, bizden fazla kimse mücadele edemez!” in gazı artık kaçtı!



Gözlerim kanadı!



Dakika 21, Beşiktaş sahada yok! Tabelaya bakıyorsun kocaman bir SIFIR! Detaya iniyorsun, orada daha büyük bir rezalet var! Beşiktaş, kendi sahasında Konyaspor karşısında %22 topla oynamaz! Rakibine topu bırakmaz! Kim anlatır bilmiyorum, açıkçası beni de pek ilgilendirmiyor ancak, birileri hocaya buranın BEŞİKTAŞ olduğunu ciddi şekilde hatırlatması şart…



Yüzleşme!



Hani Beşiktaş’ın son 15 senesinin hemen hemen her aşamasında tabelada 1 numara olan Şenol Güneş vardı ya, evlat kontenjanından Cenk’i oynatan! Sanırım yine olayın içinde. Şenol Güneş sonrası kim geldiyse, sırasıyla hepsi yine aynı kontenjandan Cenk’i sahaya sürmeye devam ediyor. Cenk artık yoruldu, Cenk artık dinlenmeli, Cenk artık son 30’ların, 40’ların kurtarıcısı olmalı buna göre yeni sözleşme revizesi olmalı. Şimdi yüzleşme vakti! Bir kısım sosyal yorumcunun ya Cenk üzerinden vurduğu önceki hocalardan (Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe) özür dilemesi lazım ya da aynı tondan Santos için de birkaç kelam etmesi lazım…



Trabzonspor galibiyeti sonrası, Antalya maçı bitimi, Kayserispor maç sonu ne dediysem hala aynı yerdeyim. Hasan Arat’ın seçim öncesi sunumunda bahsettiği “SWOT” analizi ile, Santos’un Beşiktaşlı taraftarlara sunduğu futbolun uzaktan yakından alakası yok! Beşiktaş, Velimeşespor gibi oynamaz! Oynayacaksa da bu takıma 22 milyon Euro’luk harcama yapılmasına gerek yok. Ezcümle, belli ki öyle ya da böyle Santos ile sezon sonu görülecek, lâkin bu birliktelik yeni sezonda da devam ederse mutluluk çok kısa sürer benden söylemesi… Şimdiden yeni sezon için hoca arayışlarına başlanmalıdır.