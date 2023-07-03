Medine

Kutsal yolculuğun Mekke'deki kısmını tamamlayarak, Hazreti Muhammed'e hicrette kucak açan şehir Medine'ye gelen hacılar, burada Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) yoğun ilgi gösterdi.

Mescid-i Nebevi'de, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacılar, sonrasında ise İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua etti.

Bazı hacılar ise ibadetlerinin yanı sıra İslam tarihi açısından da önem arz eden mekan ve alanları ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen mekanlar

Hacıların en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında 10 bin civarında sahabenin mezarının bulunduğu Cennet-ül Baki yer aldı.

Hazreti Peygamber'in hicretin ardından kısa sürede inşa ettirdiği ve bizzat inşasında çalıştığı, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de ziyaret edilen yerler arasında oldu.

Hacıların en çok ilgi gösterdiği yerlerden bir başkası da Kıbleteyn Mescidi'ydi. Bu mescidin "iki kıbleli" olması, hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra yaşanan bir olaya dayanıyor. Ashabı ile Selemeoğulları Mescidi'nde yüzlerini Mescid-i Aksa'ya dönerek öğle namazı kılan Hazreti Muhammed'e gelen vahiyle cemaatin artık yüzünü Mescid-i Haram'a (Kıble'ye) dönerek ibadet etmesi emredildi. Kudüs'e doğru dönülerek başlanılan namaz, Kabe'ye yönelerek tamamlandı.

Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı mekanlar ve Okçular Tepesi

İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı yer Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Burayı ziyaret eden hacılar, Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu, savaşta şehit olan 70 sahabenin kabrinde dua ediyor ve sonrasında Okçular Tepesi'ne çıkıyor.

Hendek Savaşı'nın yapıldığı alan ve burada gözetleme kuleleri olarak inşa edilen irili ufaklı mescitlerden oluşan Yedi Mescitler (Mesacid-i Seb'a) bölgesi de hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Mekke'deki hava koşulları nedeniyle hacılar, sıcaktan korunmak amacıyla ziyaretlerini ağırlıklı olarak sabah saatlerinde veya ikindi sonrasında gerçekleştiriyorlar.

AA