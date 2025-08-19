22 yaşındaki Hakan Çakır’ın katledilmesi, toplumun güvenliğine ve adalet duygusuna vurulmuş ağır bir darbedir!

Hakan Çakır, Ankara’nın Keçiören ilçesinde yol verme bahanesiyle çıkan bir kavga sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşındaki bir gencin yaşam hakkı, göz göre göre elinden alındı. Olayda Hakan’ın babası ve kardeşi de yaralandı; geride ise evladının acısıyla yıkılan bir anne ve feryatları kaldı.

Katil zanlılarının bir baba ve üç oğuldan oluşması ve sosyal medyada başka insanların kafasına silah dayadıkları görüntülerin ortaya çıkması, ülkemizde şiddetin ve cezasızlığın nasıl korkusuzca sergilendiğinin kanıtıdır.

Biz, yıllardır kadınların, çocukların ve gençlerin yaşam hakkını savunan bir dernek olarak; bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Hakan Çakır’ın ailesine her türlü hukuki desteği verecek, bu davanın peşini bırakmayacağız.

Hakan’ın yaşamı bize bir kez daha göstermektedir ki: caydırıcı cezalar olmadan şiddet engellenemez. Adaletin sağlanması yalnızca bir aile için değil, tüm toplum için bir güvenlik meselesidir.

Buradan çağrımızı yineliyoruz:

Şiddete, cinayete ve cezasızlığa geçit verilmemelidir.

Hakan için, adalet için, yarınlarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ BAŞKANI

Av.Tülay BEKAR