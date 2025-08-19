Ceyda Yüksel davasında verilen “öfke indirimi” kadınların hayat hakkını hiçe saymaktır!

Biz, yıllardır kadınlar ve çocukların yaşam hakkı, güvenliği ve adaleti için mücadele eden bir dernek olarak, Ceyda Yüksel’in vahşice katledilmesinin ardından verilen mahkeme kararını ve Yargıtay’ın bu kararı onamasını kabul etmiyoruz.

21 yaşındaki Ceyda Yüksel, evinde canice öldürüldü. Katil Serkan Dindar, işlediği bu vahşi cinayeti “öfkelendim” bahanesiyle açıklarken, mahkeme bu bahaneyi gerekçe göstererek haksız tahrik indirimi uygulamış, 18 yıl gibi kabul edilemez bir cezayla yetinmiştir. Daha da vahimi, Yargıtay bu kararı onaylayarak katillere cesaret vermiştir.

Biz yıllardır kadınları ve çocukları korumak için mücadele ediyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada, kadınları kendi kanunlarımızdan ve kendi yargıçlarımızdan bile savunmak zorunda kalıyoruz.

Adalet, kadınların hayatını yok sayarak değil, kadınların yaşam hakkını güvence altına alarak sağlanır.

Ceyda’nın katiline verilen bu ceza indirimi, sadece onun değil, her gün öldürülen kadınların, susturulan çocukların, şiddete uğrayan milyonların hayatına karşı işlenmiş bir adaletsizliktir.

Buradan bir kez daha haykırıyoruz:

Kadın cinayetlerinde indirim değil, caydırıcı cezalar istiyoruz!

Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz!

Adalet, ancak kadınların yaşamıyla birlikte var olabilir!

Ayrıca kamuoyuna duyuruyoruz ki; biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız, sürecin peşini bırakmayacağız. Ceyda’nın ailesine her türlü hukuki desteği sağlayacak, adalet gerçekleşene dek mücadele edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ

Av. Tülay BEKAR