Haber: Damla Oya Erman

7News adlı yerel haber kaynağının ilk bildirdiği üzere, Anil Koppula, 2018'de eşinin sezaryen bölümünü izledikten sonra "psikotik bir hastalık" geliştirdiğini iddia ederek Kraliyet Kadın Hastanesi'ni dava etmeye çalıştı.

Gebe bir kadının bir hastanede karın bölgesinden ve rahimden "kesik yaparak" bir bebek doğurduğu yaygın bir operasyon olan sezaryen bölümü, tehlikeli veya zorlayıcı başka bir yol risk taşıdığında ve anneye veya bebeklere zarar verebildiğinde sıklıkla gerçekleştirilir.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 2021'deki ABD'deki tüm bebek doğumlarının %32,1'i sezaryen bölümü ile gerçekleşti. Koppula, operasyondan yıllar sonra, "psikotik bir hastalığın" başlangıcına neden olduğunu ve "evliliğinin çöküşüne" yol açtığını iddia ederek dava açtı.

Koppula, Mahkeme'de kendini temsil etmeye karar verdi ve Yargıç James Gorton, dava dosyasını reddetti ve talebi "sürecin kötüye kullanımı" olarak değerlendirdi.

Karar, psikiyatrik bozukluk derecesinin "eşik seviyesini" karşılamadığını sonuçlayan bir tıbbi muayene içeriyordu. Bu tür tazminatlar için zararların "önemli" olduğu bir Avustralya yasası alıntılandığı için, dava, bu tür bir zarar gerektirir.

Tıbbi kurulun sonucuna ilişkin olarak, Koppula'nın bu sonuçları "çıkarabilecek" durumda olmadığı ancak kararın yanlışlığını "agite edemeyeceği" belirtildi. Davada 12 Eylül tarihinde karar verildi. Bu makale, kararın ayrıntıları ile güncellenmiştir.