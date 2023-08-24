İstanbul
İlk yarı
9. dakikada Sor'un ceza sahası önünden çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.
18. dakikada Kayembe'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Sor'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Cherif Ndiaye'nin ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Vandevoordt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Munoz'un sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Oyen'in kafa vuruşunda kaleci Karacic son anda topu yandan kornere çeldi.
45. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Vandevoordt, topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
AA