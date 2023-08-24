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38. dakikada Munoz'un sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Oyen'in kafa vuruşunda kaleci Karacic son anda topu yandan kornere çeldi.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Cherif Ndiaye'nin ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Vandevoordt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Kayembe'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Sor'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

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