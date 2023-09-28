Sancak, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takımı da tebrik etti.

Oyuncularının iyi bir müsabaka çıkardığını belirten Sancak, "Maçtan önce böyle bir sonuç bekleyip beklemediğimi sorsaydınız, bu kadarını düşünmezdik. Ancak futbolcular inanmıştı. Yani bütün futbolcular kenetlenmişti. En azından yenilmemek için çıktık. Galip gelirsek de ne mutlu bizeydi. Skor olarak 4-0'ı yakaladıktan sonra da gol kaçırdık. Onlar da kaçırdılar. Kalecimiz Vedat (Karakuş) çok güzel bir maç çıkardı. Onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Geride kalan hafta Kasımpaşa deplasmanında talihsiz bir müsabaka oynadıklarını dile getiren Sancak, artık önlerindeki maçlara bakacaklarını aktardı.

Taraftarlarına övgüde bulunarak, muhteşem bir on ikinci oyuncuları olduğunu vurgulayan Sancak, "Bizi seyretmeye devam edin. Adana Demirspor hiç kimseye boyun eğmez. Galip gelmek her zaman arzumuzdur. Allah yolumuzu açık eylesin." ifadelerini kullandı.

Sancak, maçın devre arasında hastaneye kaldırılan Belhanda'nın durumuyla ilgili, "Belhanda'yı hastaneye gönderdik. Niang ile bir çarpışması oldu. Gözlerinde bir problemi vardı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Bakalım daha haber alamadık. Niang'da da şişme var. En önemli iki oyuncumuzu ikinci yarının başında kaybettik." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, eski teknik direktörleri Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ın başına geçmesi hakkında ise Murat Sancak, "Allah Montella'nın yardımcısı olsun. İyi bir hoca, iyi bir çalıştırıcı, muhteşem bir insan. Türk toplumunun ondan zevk alacağını biliyorum. Ancak yardımcı olmaları gerekiyor. Milli takım içerisinde hizipçiler olursa, o da başarısız olur. Ben Montella'nın başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA