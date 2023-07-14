Adana
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol kanat Luiz Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol kanat Luiz Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
AA
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