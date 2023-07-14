Adana

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol kanat Luiz Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

TAF, çocuk atletizminde eğitim yaşının 4'e indirilmesi için öncülük ediyor TAF, çocuk atletizminde eğitim yaşının 4'e indirilmesi için öncülük ediyor

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

AA