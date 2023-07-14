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Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

TAF, çocuk atletizminde eğitim yaşının 4'e indirilmesi için öncülük ediyor

TAF, çocuk atletizminde eğitim yaşının 4'e indirilmesi için öncülük ediyor

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