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Köpeğin, aracın bagajındaki iki demir profile tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buralara gizlenmiş 7 pakette 1 kilogram esrar bulundu.

Ekipler, zanlının kullandığı otomobili Tarsus- Adana -Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurarak, narkotik köpeği "Barbara" ile aradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobil iyle uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

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