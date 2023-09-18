İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobiliyle uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

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Ekipler, zanlının kullandığı otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurarak, narkotik köpeği "Barbara" ile aradı.

Köpeğin, aracın bagajındaki iki demir profile tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buralara gizlenmiş 7 pakette 1 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü İsmet K. (27), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA