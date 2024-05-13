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Hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapis istenen sanık, iddiaları kabul etmedi.

İddianamede, kelepçesini kırıp eski kız arkadaşı Torun'un evinin bulunduğu sokağa gittiği ve kendisiyle görüşmek istemeyen kadını ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü ifade edilen sanığın, olaydan sonra merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki metruk evde yakalandığı anlatıldı.

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