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Maktulün, cinayet zanlılarından 3 bin 500 lira alacağının bulunduğu, bu kişilerin borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek Beyazgeyik'i olay yerine çağırdıkları iddia edildi.

Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen zanlılar Erkan A. (21), Ulaş G. (23) ve Ali K'nin (23) cesedin bulunduğu mahalledeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Muhammet Emin Beyazgeyik'e (17) ait olduğu tespit edilen ceset , otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, şüphelilerin silahla vurdukları kişinin cesedini olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hocallı Mahallesi mevkisinde bulunan ormana attıklarını belirledi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.

Çarkıpare Mahallesi Hekimköy Bulvar'nda 28 Mayıs'ta 3 kişinin otomobillerine aldıkları bir genci tabancayla vurduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

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