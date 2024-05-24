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Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.

Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor

Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

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