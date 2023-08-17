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Bunun üzerine adreslerdeki şüpheliler M.S.O. ve A.R.Ö. gözaltına alındı.

Evlerde arama yapan ekipler, 22,15 gram sentetik uyuşturucu, 0,35 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 49 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 725 lira ele geçirdi.

Bakan Işıkhan: Bugün yeni teklifimizi sunmak üzere yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz

Bakan Işıkhan: Bugün yeni teklifimizi sunmak üzere yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Karasoku ve Sümer mahallelerindeki 2 eve operasyon düzenledi.

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