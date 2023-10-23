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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Burhan K. ve Çağatay Onur D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 789 gram esrar, 1037 uyuşturucu hap, 117 kök Hint keneviri, 0,99 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Şüpheliler Burhan K, Çağatay Onur D, Ayhan K, Orhan K. ve Muhammed Yusuf K'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey, Mıdık ve Akkapı mahallelerindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi.

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