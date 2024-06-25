Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-23 Haziran'da uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, ruhsatsız 45 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 24 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 69 şarjör, 1228 mermi, 8 kesici alet, 550,38 gram uyuşturucu, 333 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 çalıntı motosiklet, 2 bin 894 ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ele geçirildi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uygulamalarda hapis cezasıyla aranan 47 şüpheliyi de yakalayan ekipler, kavşaklarda dilenen 67 kişiye de işlem yaptı.

Ekipler, eksikleri nedeniyle 144 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 557 bin 488 lira ceza uyguladı, 53 motosikleti trafikten men etti.

Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 10 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.