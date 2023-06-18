ANKARA AA- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılırken başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda yapılan sınavda 345 bin 898 kişi görev aldı.

Adaylar, kimlik kartı ve giriş belgelerini göstererek salonlara alındı. Sınav kuralları gereği saat 10.00'dan sonra okul binaları girişlere kapatıldı.

Gençler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren salonların bulunduğu okullara geldi.

Adaylar sınav salonlarında hayalini kurdukları bölümler için ter dökerken, yakınları da okul çevresinde bekleyerek çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu.

Getirdikleri portatif sandalyelerde sınavın bitmesini bekleyen kimi aile üyeleri çocukları için dua etti. Aileler, sınavdan çıkan çocuklarını alkışlarla karşıladı.

Kızının ilk defa bu yıl sınava girdiğini söyleyen Cemal Emir, "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmak istiyor. Güzel bir sene geçirdi, iyi çalıştı. Hazırdı, stresi de çok azdı. Dünkü sınavı iyi geçmiş. Bugün de aynı umutla bekliyoruz." dedi.

Sınava giren oğlundan daha çok heyecanlandığını ve bu yüzden gözyaşlarını tutamadığını dile getiren velilerden Ferhan Akkuş, "Gözlerim doldu, aileleri ve çocukları görünce ister istemez duygulandım. Hepsi bir yere girsin, kazansın istiyorum. Onlardan çok biz emek verdik." diye konuştu.

Adaylardan Ahmet Uçan Karakoç da hedefinin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmak olduğunu söyledi. Sınavın beklediğinden kolay geçtiğini belirten Ahmet Uçan Karakoç, "Dün akşam 'zor sorarlar' diye çok stres olmuştum ama baktığım zaman çok daha rahat, yapılabilir sınavdı. Gayet güzeldi, sayısal öğrencisi olmama rağmen hepsinden çözdüm. Sayısalı yaklaşık 40 dakika önce bitirdim, çıkmak da istemedim en baştan hepsine baktım." diye konuştu.

Oğlunun sınava hazırlanırken çok gayret gösterdiğini ve kendilerini hiç yormadığını dile getiren Tamer Karakoç da "Dün biraz stres yapınca biz de biraz heyecanlandık. Yüzünün güldüğünü görünce ben de çok mutlu oldum." dedi.

Sınavda oldukça zorlandığını belirten Serkan Fırtına, istediği gibi geçmediği için moralinin bozulduğunu ve bu yüzden sınavdan erken çıktığını söyledi.