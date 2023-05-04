İSTANBUL- Adel Kalemcilik, 5 Mayıs tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde kapılarını açan Çocukların Festivali’nde üç gün boyunca 4-6 ve 6-8 yaş grubundaki çocuklara, origami boyadan keçeli kalem ile böcek kavanozu yapımına kadar yaratıcı ve renkli atölye çalışmaları sunuyor. Düzenlenecek atölye çalışmalarının sonunda katılan her çocuğa Renk Koruyucu Sertifikası verecek olan Adel Kalemcilik, festivalin ilk günü deprem bölgelerinden gelen çocukları ağırlayarak, oluşturulan atölye çalışmaları ile onlara moral ve motivasyon desteği sağlayacak. Festivalde çocuklar, Adel ürünleri ile hayallerini renklendirme ve kağıda dökme imkanı bulacaklar.

HABER: BÜLENT ÇAMCI