İSTANBUL - Dudullu merkezde bulunan banisi ve yapım tarihî bilinmeyen, Osmanlı padişahlarından Sultan II. Mahmud'un kızı Adile Sultan tarafından 1886-87 yıllarında ilk onarımı gerçekleştirilen Adile Sultan Çeşmesi zaman içerisinde yıprandı. Osmanlı mimarisinin meydan çeşmeleri örneklerinden biri olan Adile Sultan Çeşmesi'ni, meydana bakan ön cephesi ve bitkisel kabartma süslemelerinde; yıpranma, kırılma ve leke oluşumları meydana geldi. Tarihi çeşme için harekete geçen Ümraniye Belediyesi çeşme ve meydanı daha kullanılabilir hale getirmek ve Ümraniyelilerin hizmetine sunmak için bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği çeşme açılış töreni, mehteran takımı eşliğinde coşkuyla gerçekleşti. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra birçok siyasi parti üyesi ve milletvekili katılım sağladı. Kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından çeşme vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Çeşmemiz bundan böyle Ümraniye'mize hizmet verecek”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Dudulludaki Adile Sultan Çeşmemizin ihyasını tamamladık. Açılışını bütün Dudullu halkımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Bugün çok sevinçliyiz. Çünkü Dudullu bölgemizdeki bu mükemmel eser maalesef hüzünlüydü, şimdi neşe içerisinde. Çeşmemiz bundan böyle Ümraniye'mize hizmet verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN