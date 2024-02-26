Katanya

Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanın ilerleyişini durdurduğu Anafartalar muharebelerinden adını alan ve bu başarıdan gelen onuru deniz altında da yaşatan TCG Anafartalar denizaltısı (S-356), NATO'nun Dynamic Manta 2024 (DYMA 24) tatbikatında aktif şekilde rol alacak.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosunda önemli bir yeri olan Preveze sınıfında "Bu onuru derinliklerde yaşatacağız" mottosuyla dikkati çeken TCG Anafartalar denizaltısı, NATO'nun her yıl şubat ayı sonunda İtalya açıklarında düzenlediği planlı tatbikatlardan DYMA'ya katılıyor.

Türk donanmasının önemli bir güç unsuru olarak bugüne kadar hem ulusal hem de çok taraflı alanlarda pek çok görevi başarılı şekilde yerine getiren gemi, bugün başlayan DYMA 24'ün öncesinde İtalya'nın Katanya limanında, bir grup gazeteciye kapılarını açtı.

TCG Anafartalar Komutanı Deniz Yarbay Erce Yener ve 2. Komutan Deniz Binbaşı Alper Vural, geminin özelliklerine dair bilgi verirken, denizaltının bazı bölümlerini gazetecilere gösterdi.

Binbaşı Vural, 1999 yılında hizmete giren geminin, Gölcük Tersanesi’nde inşa edildiğini ve denizaltıda yaklaşık 50 personelin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Gemi Komutanı Yener de AA muhabirine, DYMA 24 tatbikatını değerlendirerek, "Dynamic Manta, her yıl NATO ülkelerinin katılımıyla icra edilen ve İtalya ev sahipliğinde yapılan bir tatbikat. Tatbikatı MARCOM planlıyor ve bizler de Türkiye olarak bu tatbikata her yıl katılım gösteriyoruz." dedi.

DYMA 24'e bu yıl kendilerinin yanı sıra TCG Gediz firkateynin de katılacağını ifade eden Yener, "Tatbikatın genel olarak amacı, NATO unsurlarının koordineli, birlikte harekat icra edebilme yeteneklerini artırmak ve yine NATO unsurlarının denizaltı savunma harbine yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesini sağlamak." diye konuştu.

TCG Anafartalar’ın bu tatbikattaki amacının sorulması üzerine Yener, "Tüm dünya denizaltıları genelde avcıdır, avlarlar. Biz de tabii ki Türk denizaltısı olarak bu tatbikatta aktif rol alacağız ve temel hedefimiz başarıyla bu tatbikattan ayrılmak ve avımızın bol olması." ifadelerini kullandı.

Deniz Yarbay Yener, TCG Anafartalar'ın mottosuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim mottomuz; 'Bu onuru derinliklerde yaşatacağız'. Bu da şuradan geliyor; malumunuz denizaltıların en büyük özelliği üç boyutlu hareket ve suyun altında manevra kabiliyetimizin, gücümüzün çok yüksek olması. Suyun altında hareket ederken aynı zamanda ülkemizin milli ve yerli cihazlarıyla donatılmış denizaltımızda tek amacımız caydırıcı güç olmak. Ve bu bize büyük bir onur vermekte. Biz de buradan yola çıkarak mottomuzu, 'Bu onuru, derinliklerde yaşatacağız' olarak belirledik."