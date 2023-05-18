İstanbul

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim, cumhuriyet savcısı, yazı işleri müdürü, mübaşir, zabıt katibi, güvenlik ve diğer alanlarda çalışan personelden oluşan 55 kişi, AFAD'ın Yeşilköy'deki Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde 2-5 Mayıs'ta "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimi aldı.

Program kapsamında ilk olarak online eğitimini tamamlayan gönüllülere, sahada hafif arama kurtarma, afetlerde ilk yardım, afet psikolojisi ve etiği, takım çalışması, yangın ve barınma gibi çeşitli konularda aldıkları hem teorik hem pratik eğitimin ardından sertifika verildi.

Eğitimle ilgili bilgi veren AFAD Gönüllüsü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Uğur Korkut, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra hem gönüllülük hem arama kurtarma ekibi çerçevesinde büyük bir farkındalık oluştuğunu belirterek, adliye olarak böyle bir eksikliği fark etmeleri üzerine gönüllülük çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Öncülük etmek istedik"

Korkut, Türkiye'deki her adliyenin kendi arama kurtarma ekibini oluşturarak herhangi bir afet durumunda insanlara yardım ulaştırmasının, her ilde gönüllülük adına girişim olmasının ülkeyi çok daha iyi bir boyuta taşıyacağı ve örnek olması umuduyla buna öncülük etmek istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda adliye personelinden oluşan ekibin eğitim alarak "Destek AFAD Gönüllüsü" olduğunu anlatan Korkut, bir bölge adliye mahkemesinin ilk defa AFAD'dan eğitim aldığını ve akredite olan ilk ekip olacaklarını kaydetti.

Korkut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde 15 gün kaldığını, daha önce tamamladığı Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri sayesinde sesli arama tarama operasyonları, enkaz güvenliği, malzemelerin tasnifi, çadır kurma gibi farklı alanlarda görev aldığını dile getirdi.

Eğitim alan personel arasındaki Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, eğitimin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde ciddi bir rağbet gördüğünü ve tüm vatandaşlara yayılmasını temenni ettiğini söyledi.

Ekren, eğitimin sahadaki becerilerin yanı sıra bir farkındalık sürecini de kazandırdığını belirterek, "En önemlisi de şu, ekiple çalışmayı, birlikte çalışmanın ne demek olduğunu, eğitim aldığınızda toplumda ne kadar yanlış bildiğimiz doğrular olduğunu fark ediyoruz. İnsanların bazen bir ufak dokunuşu başka bir insanı hayata bağlayabiliyor. Bir ufak şey, vefat etmesi kuvvetle muhtemel bir insanı geri döndürebiliyor." ifadelerini kullandı.

AA