Haber: Damla Oya Erman

Korku ve gerilim filmleri, sinema dünyasının en ilgi çekici ve heyecan verici türlerinden biridir. Adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenler için korku ve gerilim filmleri, tam da aradığınız tür olabilir. İşte mutlaka izlemeniz gereken bazı korku ve gerilim filmleri:

1. The Shining:

Stanley Kubrick'in yönettiği bu kült korku filmi, yalnızca gerilim değil, aynı zamanda psikolojik bir kâbus sunuyor. Jack Nicholson'un unutulmaz performansıyla tanınan film, ürkütücü otel sahneleri ve gizem dolu hikayesiyle izleyicileri büyülüyor.

2. Get Out:

Jordan Peele tarafından yönetilen "Get Out", ırksal temalı bir gerilim filmidir. Eşit derecede ürkütücü ve düşündürücü olan bu film, sıradışı bir aile ziyaretinin nasıl korkunç bir hale dönüştüğünü anlatıyor.

3. A Quiet Place:

Kör ve yırtıcı yaratıkların dünyayı istila ettiği bir gelecekte geçen film, sessizlik içinde hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor. John Krasinski'nin yönettiği bu film, gerilim ve sessizlik kullanımıyla dikkat çekiyor.

4. Hereditary:

Ari Aster'in yönettiği "Hereditary", aile içi korkuları işleyen bir psikolojik korku filmidir. Ürkütücü atmosferi, şaşırtıcı anlar ve oyunculuklarıyla izleyicileri rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor.

5. The Conjuring:

Gerçek olaylardan esinlenilen "The Conjuring", ünlü hayalet avcıları Ed ve Lorraine Warren'ın çalışmalarını konu alıyor. Filmin atmosferi, gerilim dolu sahneleri ve ürkütücü görsel efektleriyle izleyicileri etkisi altına alıyor.

6. Psycho:

Alfred Hitchcock'un klasikleşmiş korku filmi "Psycho", saplantılı bir otel sahibinin hikayesini anlatıyor. Film, korku türünün en tanınmış yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

7. Sinister:

Bir suç yazarının, yeni taşındığı evdeki esrarengiz olayları araştırmasını konu alan "Sinister", karanlık atmosferi ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri sürükleyici bir deneyime davet ediyor.

Korku ve gerilim filmleri, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatmanın yanı sıra sıklıkla derin düşünceleri ve karanlık insan psikolojisini de ele alır. Bu liste sadece başlangıç için bir rehber niteliğindedir; her film, kendine özgü bir deneyim sunar ve izleyiciyi farklı duygusal katmanlara taşıyabilir.