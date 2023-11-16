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Milli futbolcu Salih Özcan: EURO 2024'e lider olarak katılmak istiyoruz

Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.

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