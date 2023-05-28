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Dün yine Badahşan'ın İşkaşim ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 223 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 10.22'de meydana gelen deprem in merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,2 olarak açıkladı.

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