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Komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 207 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

KABİL AA- ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 20.31'de meydana gelen deprem in merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,8 olarak açıkladı.

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