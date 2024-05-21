Sürdürülebilir kalkınma ve iş birliği konularının işleneceği zirvede Afrika ve Avrasya arasındaki enerji ve altyapı yatırımlarının artırılması, finansal teknoloji ve yenilikçi yatırım modelleriyle bölgesel büyümeyi destekleme konuları tartışılacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte ayrıca bölgedeki yatırım fırsatları da ele alınacak.



Dünya Afrika İş İnsanları Katılım Derneği (DAİK) tarafından da desteklenen etkinlik enerji ve finans sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul'da buluşturacak.



Zirvenin Türkiye ayağını organize eden BRİCS Türkiye temsilcisi ve DB Stonemile Yatırım AŞ'nin kurucusu

Derya Bağcı ;“AfricaEurasia Summit Zirvesi, Afrika ve Avrasya bölgesi arasında kalkınma, ticaret ve işbirliği alanlarında ortaklıkları teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Afrika ve Avrasya arasındaki enerji ve altyapı yatırımlarının artırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması ve Finansal teknoloji ve yenilikçi yatırım modelleriyle bölgesel büyümeyi destekleme bölgesel büyümeyi destekleme fırsatları tartışılacak" dedi.

Kaynak: Dinçer KARACALAR