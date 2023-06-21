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Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) geçen yıl yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmişti.

Açıklamada, Hirshabelle eyaletindeki Haji Ali Üssü'nün ATMIS Komutanı Yarbay Richard Binyenimana tarafından Somali Ordusu Komutanı Tümgeneral Bashir Abukar Ahmed'e teslim edildiği aktarıldı.

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ATMIS'ten yapılan açıklamada, haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan 2 bin askerlik geri çekilme planı nın bugün itibarıyla başladığı ifade edildi.

İSTANBUL AA- Somali' de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmeye hazırlanıyor.

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