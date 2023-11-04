Haber: Mert Osman Erman

Çoğu çalışan, sosyal medya platformunun şu anki adı X olan bu şirket tarafından geçen Kasım ayında işten çıkarıldıklarında sadece birkaç aydır görevdeydi.

İşten çıkarılan bir çalışan, "Dünyanın en zengin adamının size para ve kapanış borçlu olması zordur," diyor.

BBC birkaç kez X'ten yorum talebinde bulundu ancak yanıt olarak gülen bir bok ifadesi dahil başka şeylerle geri çevrildi.

X şirketi daha önce eski çalışanlarına tam ödeme yaptığını söyledi. Elon Musk, geçen yıl şirketi devraldıktan sonra 6.000'den fazla çalışanın işten çıkarıldığı büyük bir küresel personel azaltma kampanyasına girişmişti.

Afrika ekibi, sayıca 20'den az olmalarına rağmen, Covid-19 salgını sırasında yaklaşık sekiz ay boyunca evden çalıştıktan sonra X'ın Gana'nın Akra şehrindeki yeni ofisine taşınmıştı.

İşten çıkarılan çalışanlar, X'ın kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve zihinsel sağlıklarını ve aile finanslarını olumsuz etkilediğini söylüyorlar. İşlerine son verileceği kendilerine bildirildiğinde, sözleşmelerinin sonlandırılmasına rağmen bir ay daha çalışarak ödenecekleri söylendi, ancak hemen e-postalarına erişimleri kapatıldı ve başka maaş ödemeleri yapılmadı.

O zamandan beri, çalışanlar, X ile tazminat konusunda tam bir yıl süren bir mücadele içinde olduklarını söylüyorlar. X'in bu davalara yönelik yaklaşımı "her seferinde haftalarca sessiz kalıp herhangi bir açıklama yapmaktır. Bütün bu insanlar işten çıkarıldı ve maaşları kesildi ama tazminat paketi, işten çıkarılanların olumsuz etkilerine karşı bir tampon sağlamak amacıyla kullanılmalıdır," diyor Carla Olympio, çalışanlara hukuki temsil sağlayan Agency Seven Seven'dan.

Temmuz ayında BBC, Afrika'daki eski çalışanların, X'in müzakerelerin ortasında onları "iyi niyet tazminatı" ve diğer iş avantajları, sağlık sigortası, hisse senedi seçenekleri ve kullanılmamış izin ödenekleri gibi tazminat ödemesi olmadan terk ettiğini iddia etti. Kimi çalışanlar gibi komşu ülkelerden, örneğin Nijerya'dan işe alınan bazıları ailelerini taşımış ve Gana'da mahsur kalmıştır. BBC bu iddiaları haberleştirildiğinde, X'ten bir yanıt almak için iletişime geçtiğinde, cevap olarak gülen bir bok ifadesi aldık.

Musk daha önce işten çıkarılan çalışanlara üç aylık tazminat ödemesi yapıldığını tweetlemişti. Ancak Afrika ofisinden çıkarılan çalışanlar, bunu almadıklarını söylüyorlar. Agency Seven Seven'a göre, X şirketi, hikayeyi BBC'nin kapsadığından sonra işten çıkarılan Afrika personeli ile müzakerelere başlamıştı. Ancak bu müzakereler bir yere varamadı.

Olympio, "Şu anda uluslararası meslektaş avukatlarla, Twitter'ın şu an X'in, belki de doğru şeyi yapmaya zorlanabileceği diğer yargı bölgelerinde bu konuyu takip etmek için düzenlemeleri tamamlıyoruz" diyor. "Döviz kurları ile, şu anda onlara ödenmesi gereken tüm ödeme, bir damla su kadar az olacaktır ve yine de 12 ay sonra hiçbir ödeme yapılmadı. Bu affedilemez," diye ekliyor. "Sanırım, şirketin, Bay Musk tarafından devralınmasından bu yana, çok küçük bir Afrika ekibine karşı böyle yapmaktan kaçınmaktan son derece isteksiz olduğunu gösteriyor."

Afrika ekibi tarafından açılan bu dava, diğer eski çalışanlar tarafından açılan bir dizi dava arasında yer alıyor ve bazıları geçen yıl Musk'ın 44 milyar dolarlık devraldığı şirketten hala tazminat almadıklarını iddia ediyorlar.

Bu yılın başlarında, X'e, söz verilen tazminat paketlerini ödemezden kaçındığı iddiasıyla en az 500 milyon dolar ödeme yapmaktan kaçındığı gerekçesiyle Kaliforniya mahkemesine açılan bir dava gelmişti. CNBC raporuna göre, dünya genelinde örgüte karşı açılan tahkim davaları, bu yılın

ağustos ayı itibarıyla 2.200'ün üzerindeydi. Bir eski Afrika çalışanı, ümitlerinin söndürülmesinden yorulduklarını söyledi. Başka biri, şok içinde olduklarını ancak kendilerine verilen her şeyi elde etmeye kararlı olduklarını söyledi.