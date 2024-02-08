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Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Çağdaş Atan: Genç kalecimiz Deniz, bizi bir üst tura taşıdı

Çağdaş Atan: Genç kalecimiz Deniz, bizi bir üst tura taşıdı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

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