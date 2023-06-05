İstanbul

İki gün sürecek forumun açılış konuşmalarını Jeune Afrique Medya Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Amir Ben Yahmed, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ve Fildişi Sahili Başbakanı Patrick Achi yaptı.

Yahmed, foruma 2 bine yakın katılımcının geldiğini ve temel amaçlarının Afrika'nın ekonomik bağımsızlığını nasıl elde edeceğini masaya yatırmak olduğunu söyledi.

Afrika'da şu anda 1 milyar dolarlık hacme sahip sadece 300 şirketin olduğunu kaydeden Yahmed, özel sektörün büyümesiyle kıtanın dünya ölçeğinde bir oyuncu olabileceğine değindi.

Almanya, Hindistan gibi bazı ülkelerin şirketleri sayesinde uluslararası alanda ekonomik güç olduğu değerlendirmesinde bulunan Yahmed, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarının küresel aktör olabilmek için büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı.

- "Yeşil devrimi yapmayan tek kıta"

IFC Başkanı Diop, enerji krizi ve iklim değişiminin kıta ekonomisini olumsuz etkilediğini ve sorunların üstesinden gelebilmek için siyasi bir kararlılık sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle tarım alanında atılması gereken çok sayıda adım olduğuna dikkati çeken Diop, Afrika'nın "yeşil devrimi yapmayan tek kıta" olduğuna vurgu yaptı.

Çevreyle uyumlu, yeşil devrimi yapma zamanının geldiğini ve sürdürülebilir gıda sisteminin kurulması gerektiğine değinen Diop, Afrika'nın yeterli yeşil kaynağa sahip olduğunun altını çizdi.

- Nüfus bir avantaj

Fildişi Sahili Başbakanı Achi de forumda büyük şirketlerin sayısını artırmanın yollarını tartışacaklarını belirterek, Afrika'nın büyüyen nüfusuyla bir avantaja sahip olduğunu aktardı.

Tarihi gelecek nesillerin lehine değiştirme sorumlulukları olduğunu dile getiren Achi, nüfusla birlikte sağlık, eğitim, barınma ve istihdam ihtiyacının da artacağını hatırlattı.

Devletlere bu tarihi değişimin parçası olması çağrısı yapan Achi, inovasyon ve teknolojik dönüşüm için yabancı yatırıma da ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Kriz dönemlerinde ekonomik egemenliği yeniden kazanma, küresel yarışa katılma ve Afrikalı şirketlerin güçlenmesi konularının ele alınacağı forumda, Afrika'da milyar dolarlık hacme ulaşmış şirket sayısının 300'den 3 bine yükseltilmesinin yolları tartışılacak.

Hemen tüm sektörlerden CEO ve temsilcilerin katıldığı forumda, krizlerin nasıl fırsata dönüştürülebileceğinin yanı sıra enerji, tarım ve madencilik gibi bazı alanlar etraflıca masaya yatırılacak.

2012'de kurulan Afrika CEO Forumu, her yıl kıtanın önde gelen iş temsilcilerini buluşturuyor.

AA