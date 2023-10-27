Prof. Dr. Jagenda, son yıllarda Afrika ülkelerinde açılan üniversitelere rağmen Afrikalı genç nüfusunun bir hayli yüksek olduğuna ve bu nedenle mevcut üniversitelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Jagenda, nüfusunun yüzde 40'ının 15 yaşın altında olduğu Afrika'da, yoğun genç nüfusa rağmen üniversitelerin yetersiz olması dolayısıyla birçok Afrikalı öğrencinin eğitim için kıta dışındaki ülkelere gittiğini ifade etti.

Birçok Afrikalı aile için eğitimin çok önemli olduğunu belirten Jagenda, "Gençler iyi bir eğitim alamazsa bizim için gelecek de olmaz." dedi.

Afrikalı birçok gencin iyi eğitim için Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin gibi ülkelere gittiğini belirten Jagenda, "Afrika ülkeleri de her geçen gün kalkınıyor ve birçok üniversite açılıyor, eğitim daha verimli hale geliyor. Mesela benim ülkem Uganda'da 1970'lerde sadece bir üniversite faaliyet gösterirken şimdi 60'a yakın üniversite eğitim veriyor." diye konuştu.

Uganda İslam Üniversitesinin faaliyetlerine 1988'de başladığını ve Afrika'nın 22 ülkesinden 10 bin öğrencinin eğitim aldığını anlatan Prof. Dr. Jagenda, "Uganda nüfusunun yüzde 70'i 30 yaş altında. Bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönecekler ve ülkelerinin kalkınması için çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

"Eğitim olmadan kalkınma olmaz"

Jagenda, bir ülkenin kalkınması için eğitime yatırım yapması gerektiğini vurgulayarak "Eğitim olmadan kalkınma olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Sadece Uganda'da değil, Kenya ve Etiyopya gibi diğer Afrika ülkelerinde de eğitimin geliştiğini söyleyen Jagenda, son yıllarda devlet üniversitelerinin yanında birçok vakıf üniversitesinin de faaliyete geçtiğini kaydetti.

İsmail Simba Jagenda, "Birçok Afrikalı genç, üniversite için yurt dışını tercih ediyor. Tabii bunun en büyük olumsuz yanlarından biri öğrencilerin eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönmemeleri. Bu da beyin göçüne neden oluyor." dedi.

Eğitim ve kalkınmanın aynı oranda ilerlediğini belirten Jagenda, "Afrika dışında eğitim alan gençler eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeli ve kalkınma adımlarına destek vermelidir. Eğer Afrikalı gençler kıta dışında yaşamayı sürdürürse Afrika'nın kalkınmasına katkı sağlayamazlar. Bu nedenle Afrikalı gençlere kalkınma için ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyorum." diye konuştu.

Son olarak Jagenda, Türkiye'nin eğitim alanında yurt dışında attığı adımlara dikkati çekerek "Türkiye'nin eğitim alanında Afrika ülkelerinde attığı adımlar ve tecrübeleri bizim için önemli. Her zaman Türkiye'yle işbirliği yapmak isteriz." ifadelerini kullandı.