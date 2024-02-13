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Kıtadaki barış ve güvenlik durumu, eğitim, bölgesel entegrasyon ve kalkınma gibi başlıkların ele alınacağı zirve, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılacak.

Afrikalı devlet başkanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt gibi isimler de zirvede yer alacak.

17-18 Şubat'ta yapılacak zirve öncesi örgütün gündem maddelerini tartışmak için dışişleri bakanları, 14-15 Şubat'ta yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirecek.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem'in yaptığı açıklamaya göre, zirveye 24 devlet başkanı, 2 başbakan, 1 kral ve 5 devlet başkanı yardımcısı katılacak.

Zirvede, Filistin'de yaşanan insanlık dramının yanı sıra iklim değişimi gibi küresel meselelerin de tartışılması bekleniyor.

Eğitim teması öne çıkacak

2024 yılında eğitim ve öğretime özel bir dikkat çekmeye çabalayan AfB, 21'inci yüzyılın Afrika neslinin yetiştirilmesi hedefini tartışacak.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, zirve öncesi yapılan daimi temsilciler toplantısında eğitim sektöründeki başarının güvenlik, nüfus kontrolü, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, tarım, dijitalleşme ve göç gibi meseleler üzerinde de önemli etkileri olacağına dikkati çekti.

Birlik, tüm kıtada atılacak reform adımlarını zirvede tartışarak yıl boyunca uygulamaya geçirilmesini amaçlıyor.

Sudan ve KDC'de çatışmalar sürüyor

Bazı ülkelerde süren iç çatışmalar ve bölgesel gerginliklerin son bulmasına ilişkin çabalar da zirvede ele alınacak.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren şiddetli çatışmalar zirvenin önemli başlıklarından biri.

AfB ve komşu ülkelerin çabalarına rağmen çatışmaların şiddetli şekilde sürdüğü Sudan'da insani kriz de derinleşiyor. BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan’daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarına kadar ulaşan isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar da yeni bir insani krizi başlatmak üzere.

KDC ve komşusu Ruanda'nın bir diğerini kendi topraklarındaki terör örgütlerine destek vermekle suçlaması ve yapılan sert açıklamalar, iki ülke arasındaki çatışma riskini artırıyor.

Etiyopya'nın Somali'nin eyaleti olan Somaliland ile imzaladığı denize erişim anlaşması sonrası bölgede çıkan gerginliğin de zirvede masaya yatırılması bekleniyor.

Gıda krizi ve enflasyon

Kıtada, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası çıkan ekonomik krizin etkileri ise halen sürüyor.

İklim değişiminden olumsuz etkilenen kıta ülkeleri, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllardır enflasyonla mücadele ediyor.

Tarım alanında yapılacak reformlar ve mali destek paketlerinin ele alınacağı zirvede, dış borçların yapılandırılması için dünya ülkelerine yapılan çağrı yinelenebilir.

Birleşmiş Milletlere göre Afrika'da, iklim değişikliği, çatışmalar, salgın hastalıklar ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yol açtığı gıda krizi nedeniyle her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor.

Zirvede her yıl olduğu gibi AfB'nin mali bağımsızlığını elde etmesi için atılacak adımlar ve Birleşmiş Milletlerde (BM) reform talebi de gündeme gelecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen ay Afrika kıtasının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) daimi üyesi olmamasını eleştirmişti.