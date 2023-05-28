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Köyde 12 seçmenin bulunduğunu dile getiren Atmaca, "Sandıkta görevli arkadaşlarla beraber 17 kişi oy kullanıyor. Vatandaşlarımızın çoğu oylarını kullandı. Köyde seçim sakin geçiyor. Normalde seçmen sayımız daha fazlaydı, son yıllarda azaldı." diye konuştu.

Köy muhtarı Mehmet Atmaca, seçimlerin vatana ve millete "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor

İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor

Okula yerleştirilen 1030 numaralı sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı.

İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta, 50 nüfusa sahip 7 haneli köydeki okulda, 12 seçmen in oy kullanması için sandık kuruldu.

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