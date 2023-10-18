İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda durdurdukları bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmeni yakaladı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda durdurdukları bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmeni yakaladı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.Kaynak: AA
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