İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durdurdukları bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA