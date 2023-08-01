Haber: Damla Oya Erman

Ay, yörüngesinde bu konuma ulaştığında aynı zamanda dolunay göründüğünde, sonuç olarak süper ay oluşur ve bu ay içinde iki süper ay olacak.

İlk süper ay, 3 Ağustos Salı günü zirveye ulaşacak. Bu da, Avrupa, Birleşik Krallık, Afrika ve Orta Doğu'daki gözlemcilerin Dünya'dan yaklaşık 357,530 kilometre uzaklıkta gökyüzünde en parlak halini görebileceği anlamına gelir.

Süper aylar genellikle yakınlıkları nedeniyle diğer dolunaylardan daha parlak ve büyük görünür, ancak çıplak gözle her zaman fark edilemez.

Bu haftaki dolunay tarihsel olarak yerli halkların Büyük Göller'de büyük tatlısu balığının kolayca avlandığı zamanlarda gerçekleşir. ABD'de, güneydoğuya doğru bakarak Salı günü gün batımından sonra süper ayı en iyi görebilirsiniz.

Ardından, 30 Ağustos'ta bu yıl gezegenimize en yakın noktada bir dolunay görünecek - yaklaşık 357,344 kilometre uzaklıkta - bu da onu zor görünen bir süper mavi ay yapıyor.

Halk arasında süper mavi ay, aynı takvim ayında gerçekleşen ikinci dolunayı ifade eder ve bu genellikle iki buçuk yılda bir meydana gelir. Örneğin en son süper mavi ay, Ekim 2020'de gerçekleşmişti.

30 Ağustos süper mavi ay, akşam zirveye ulaşacak. Gökyüzü koşullarına bağlı olarak, göksel küre aynı şekilde 31 Ağustos gecesi de görülebilecek.

Ancak dikkat: Adına rağmen mavi görünmeyecek. Aslında terim, 16. yüzyıl bir ifadesinden gelir ve asla - daha sonra nadiren - meydana gelen bir şeyi ifade eder, Encyclopedia Britannica'ya göre.

Dolunay, süper ay ve mavi ay nedir?

Dolunay, gece gökyüzünde Ay'ın yakın tarafının güneş tarafından tamamen aydınlatıldığı zaman meydana gelir ve tipik olarak ayda bir kez gerçekleşir.

Süper ay daha az yaygındır. Bu ay tam anlamıyla Dünya'nın etrafında mükemmel bir dairede seyahat etmez. Ay'ın yolu bir oval şeklinde olduğundan, ay belirli noktalarda Dünya'ya daha yakın gelir ve NASA'ya göre, Dünya ile Ay arasındaki tam mesafe yaklaşık 42,200 kilometre kadar değişebilir.

Süper ay, Ay'ın Dünya'ya (veya bilimsel terimle ayın perige) en yakın noktada veya bu noktaya yakın olduğu sırada göründüğü zaman meydana gelir ve aynı zamanda dolunay göründüğünde oluşur.

Bilim insanları buna "perige dolunay" adını verir ve İngiltere Ulusal Uzay Merkezi'ne göre, normalden% 30 daha parlak görünür ve Dünya'dan en uzak noktadaki dolunaylardan yaklaşık% 14 daha büyük görünür.

Bazıları süper ay teriminin fazla kullanıldığını düşünüyor çünkü tam anlamıyla Dünya'ya en yakın noktada gerçekleşmeyen dolunayları da kapsayabilir ve bunlar insan gözüyle ortalama dolunaylardan çok farklı görünmeyebilir.

NASA'ya göre, süper ay resmi bir astronomik terim olmasa da, "perige'ye en az% 90 kadar yakın bir Dolunay'ı tanımlamak için kullanılır." ve bu tür ay olayları sıradışı değildir: Süper aylar genellikle yılda üç veya dört kez meydana gelir.

Aslında, gökyüzündeki Ay'ın en büyük göründüğü zamanlar, genellikle ayın ufuk yakınlarında göründüğü zamanlardır ve bu da bir optik yanılsama yaratır, Tucson'daki Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi'nde operasyon uzmanı olan araştırmacı Adam Block, açıklıyor. Ve bu olgu, ayın süper ay bölgesinde olup olmamasıyla hiçbir ilgisi yoktur.

Block şöyle açıklıyor: "Eğer ters yöne dönerseniz ve esnek olursanız, eğilip ters yönde, bacaklarınızın arasından aya baş aşağı bakabilir ve yanılsama tamamen kaybolur."

Süper ay, özellikle nadir veya görsel olarak belirgin değildir, ancak Dünya'yı etkiler. Ay'ın fiziksel yakınlığı, Dünya'nın okyanuslarında daha yüksek gelgitlere neden olabilir, NASA notlarında belirtilir.

Mavi ay ise daha nadirdir. Terim aslen aynı tropikal yılda - iki ekinoks arasındaki süre - gerçekleşen ekstra bir dolunayı ifade ederken, şimdi genellikle aynı takvim ayında iki dolunayın görünmesine atıfta bulunur.

Tüm mavi ayların süper ay olmadığını belirtmek gerekir, bu da 30 Ağustos dolunayını daha da özel kılar. İki süper ayın aynı ay içinde gerçekleşeceği bir sonraki tarih, Espenak'ın verilerine göre Ocak 2037’de olacak.

Bazen, bir gecede birkaç ay olayı bir araya gelerek, Ocak 31, 2018'de olduğu gibi, ayın son dolunayının sadece bir mavi ay ve süper ay olmadığı gibi gerçekten olağanüstü bir gökyüzü izleme deneyimi yaratır. Bu olaylar, Dünya'nın gölgesinin dolunaya kırmızımsı bir renk verdiği bir toplam ay tutulmasıdır.