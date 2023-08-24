SOLOTÜRK'ün, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve farklı illerden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yer aldığı etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinlik alanına gelerek çadırları gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Bitlis Valiliği, Ahlat Belediyesi ve Okçular Vakfı işbirliğiyle etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Ahlat'ın, Anadolu'nun tapu senedi, medeniyetin yeniden yükseltme iradesinin adı ve dosta güven düşmana korku veren yükselişin mührü olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Ahlat geçmişte birçok savaş sahnelerine şahitlik etmiş, birçok medeniyeti ağırlamış ve birçok kültürü bir arada barındırmış İslam dünyasının ortak mirasıdır. Bundan dolayı Kubettül İslam unvanına mazhar olmuştur. Yaklaşık 10 bin civarı abide eseri barındıran Ahlat'ımız tarihte olduğu gibi günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Camileri, kümbetleri, abidevi mezar taşları, medrese, köprü ve zaviyeleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Ahlat jeopolitik konumuyla, tarihi ve kültürel kimliğiyle her dönem önemini muhafaza etmiştir. Her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu kutsal beldemizi ecdadımızdan devraldığımız gibi gelecek kuşaklarımıza da aynı hassasiyetle devretmekle mükellefiz. Bundan 952 yıl önce bu toprakları bize vatan yapan Sultan Alparslan ve şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin."

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ise her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi şehitlerini yad etmek amacıyla Ahlat'ta buluştuklarını söyledi.

"Bin yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, kardeşiz, hep bir, beraber ve kardeş olacağız diye haykırıyoruz, yürüyüşümüz kutlu olsun." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Büyük zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan'a ve ordusuna selam olsun. Bize bir vatan emanet ettiler. Bu vatan ebediyen bizim olacak. 1071'de Sultan Alparslan ile Selçukluyuz, Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız, 1919-1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet var olacak büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bin yıllık zaferimizi kutluyoruz. Her yıl Malazgirt ve Kubbetül İslam Ahlat'ta buluşuyoruz. Malazgirt, Çanakkale ve milli mücadele ruhuyla, bugün Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaya duyurduğumuz ve ölümüne demek suretiyle Malazgirt ruhunun bu topraklarında mayalı olduğunu 15 Temmuz'da hep birlikte bütün dünyaya gösterdiniz. Sizleri kutluyoruz, tebrik ediyoruz."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da etkinlik alanının dolduğunu bildirerek, "Bin yıldır bu topraklardayız. Tam da işin başladığı yerdeyiz. Burası toplanma yeriydi. Şanlı zaferi elde ettiğimizden bu yana bu topraklara kim kem gözle yaklaştıysa yok oldu, milletimiz var oldu, olmaya devam edecek." dedi.

Etkinlikler kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı" gösterisi törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Törene, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kurum amirleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Bayraklı yürüyüş düzenlendi

Etkinlikler kapsamında bayraklı yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaymakamlık önünde toplanan ve 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan vatandaşlar, mehter takımı ve atlı birlikler eşliğinde Selçuklu Meydanı'ndaki konser alanına kadar yürüdü.

Konser öncesinde konuşan Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Sultan Alparslan'ın torunları olarak bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1000 yıldır bu topraklarda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet referansının kaynağı olan Ahlat'ta olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Her yıl Ahlat ve Malazgirt'te olacağız. Eskiyi hatırlayacağız, tarihimizi bileceğiz. Çünkü hatırlamak kendine gelmektir. Kendimize geleceğiz ve hep birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız, kutlu olsun. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı var."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise "Bu millet, o günü bize bahşeden ecdada, o günün şehitlerine sadakatle ahdetmiş bir toplumdur. Onları rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Program, sanatçı Hande Yener'in konseriyle devam etti.

Yürüyüşe İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bitlis Valisi Ömer Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA