İSTANBUL- Yaptığı yorumlarla da eleştirilere her zaman açık olduğunu dile getiren Ahmet Sevim, birçok dalda sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak YouTube’da yaptığı açıklamalarda Öztürk Yılmaz’ın sert üslubuyla karşılaşan Ahmet Sevim, kendisine hakaret eden Öztürk Yılmaz’a; “Akşamları üstün açık yatma.” diyerek sitemde bulundu. Sözlerine “Bu yolda siyasette olsa eleştirilere açık olmak gerek.” diye ekledi. YouTube’da kendi kanalında açıklamalarda bulundu.

HABER: ERCAN AYDIN