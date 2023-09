Haber: Damla Oya Erman

Yapay zeka sohbet botları, insan müdahalesini minimumda tutarak hızlı ve maliyet etkin bir şekilde yazılım şirketi işletebilirler, yeni bir çalışma belirtiyor.

Bu bulgular, araştırmacıların daha önce büyük dil modelleri tarafından desteklenen AI ajanlarının kendi başlarına sanal bir kasabayı işletebildiği başka bir çalışma yayımladıktan sonra geldi.

Son makalede, Brown Üniversitesi'nden bir ekip ve bir dizi Çin üniversitesi araştırmacısı, ChatGPT'nin 3.5 modelinin bir versiyonu tarafından desteklenen AI botlarının önceden eğitim almadan yazılım geliştirme sürecini tamamlayıp tamamlayamayacaklarını görmek için bir deneme yaptılar.

Bu test için araştırmacılar, ChatDev adında hayali bir yazılım geliştirme şirketi oluşturdular. Su düşen modeli temel alan şirket, yazılım oluşturmanın sıralı bir yaklaşımı olan dört aşamaya kronolojik sırayla ayrıldı: tasarım, kodlama, test etme ve belgeleme.

Buradan sonra araştırmacılar, her birine "temel detayları" tanımlayan "belirli görev ve rolleri, iletişim protokolleri, sonlandırma kriterleri ve kısıtlamaları açıklayan" AI botlarına belirli roller atadılar.

Araştırmacılar bir kez AI botlarına görevlerini verdikten sonra, her bir bot, yazılım geliştirme sürecinin belirli bölümlerini tamamlamak için "minimum insan girişi" ile birbirleriyle konuştu. Bu süreç, kullanılacak programlama dilini belirlemekten kodun içindeki hataları belirlemeye kadar uzandı ve yazılım tamamlandığında sona erdi.

Araştırmacılar, farklı yazılım senaryoları üzerinde deneyi çalıştırdılar ve her tür yazılımın ChatDev'in her birini ne kadar sürede tamamladığını ve her birinin ne kadar maliyetlendireceğini görmek için bir dizi analiz uyguladılar.

Araştırmacılar örneğin ChatDev'e "temel bir Gomoku oyunu tasarlamasını" görevlendirdi, bu da "Beş Taş" olarak da bilinen soyut bir strateji masa oyunudur.

Tasarım aşamasında, CEO, CTO'dan "yeni kullanıcının taleplerini karşılayacak somut bir programlama dilini önermesini" istedi ve CTO, Python ile yanıt verdi. CEO, "Harika!" dedi ve programlama dilinin "basitliği ve okunabilirliği nedeniyle hem acemi hem de deneyimli geliştiriciler için popüler bir seçenek olduğunu açıkladı."

CTO, "Hadi başlayalım" diyerek yanıt verdikten sonra, ChatDev kodlama aşamasına geçti ve CTO, programcıdan bir dosya yazmasını, ardından programcının tasarımcıdan yazılıma "güzel bir grafik kullanıcı arayüzü" vermesini istedi. Sohbet zinciri, yazılım geliştirilene kadar her aşamada tekrarlandı.

Çalışma, ChatDev'e 70 görev atandıktan sonra, AI destekli şirketin yazılım geliştirme sürecini "ortalama olarak yedi dakikadan az bir sürede ve maliyeti bir dolardan az" tamamlayabildiğini buldu - tüm bu süreç boyunca "bellek" ve "öz-refleks" yetenekleri aracılığıyla "potansiyel güvenlik açıklarını" tanımlayarak ve gidererek.

Çalışmada üretilen yazılım sistemlerinin yaklaşık% 86.66'sının "kusursuz bir şekilde çalıştığı" belirtildi.

"Araştırmalarımızın deneysel sonuçları, CHATDEV tarafından sürdürülen otomatik yazılım geliştirme sürecinin verimliliğini ve maliyet etkinliğini göstermektedir," araştırmacılar makalede yazdılar.

Araştırmacılar, yayın öncesi Insider'dan gelen bir yorum talebine hemen yanıt vermediler.

Çalışmanın bulguları, ChatGPT gibi güçlü üreteci AI teknolojilerinin belirli işlevleri nasıl yerine getirebileceğinin birçok yolundan birini gösteriyor. Bu AI sohbet botu Kasım ayında piyasaya çıktığından beri, farklı sektörlerde çalışanlar zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için kullanmışlardır.

Özellikle kodlayıcılar, üretici-AI araçlarını kişisel ve profesyonel yaşamları için faydalı bulabilirler. Berlinli bir kodlayıcı olan Daniel Dippold, ChatGPT'yi kendisine daire bulmada yardımcı olan bir program geliştirmek için kullanmıştır ve Amazon çalışanlarının ChatGPT'yi yazılım geliştirme için kullandığı belirlenmiştir.

Çalışma mükemmel değildi: Araştırmacılar, yazılım oluşturmanın yaratıcı dil modellerindeki hatalar ve önyargıları içerebilecek sınırlamalarını belirlediler, ancak araştırmacılar bulguların gelecekte "gerçek dünyadaki genç programcılara veya mühendislere" potansiyel olarak yardımcı olabileceğini söyledi.