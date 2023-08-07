Kepez Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Çelik, ekonomik sıkıntı yaşadıkları dönemde eşine destek olabilmek için kendisine uygun iş arayışına girdi.

Oto onarım ve bakım dükkanı bulunan eşi Barış Çelik'in tavsiyesiyle 10 yıl önce evinin bir odasında direksiyon kaplama ve dikim işine başlayan Çelik, zamanla ustalardan işi öğrenerek deneyim kazandı.

Eskiyen direksiyon kılıflarını yenileyen Çelik, özellikle yaz dönemlerinde artan talep nedeniyle yoğun mesai harcıyor.

Sosyal medya, tanıdıkları ve dükkan üzerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan Çelik, azmi ve çalışkanlığıyla üretimde bulunmak isteyen ev hanımlarına örnek oluyor.

"Eşimle gece gündüz çalışıyorduk"

Elif Çelik, eşinin fikriyle bu işe başlamaya karar verdiğini belirterek, "Eşim bana, 'Dükkana direksiyon diktirmek isteyenler geliyor. Yapabilir misin?' dedi. Üzerine biraz düşündük, çok çabaladık, eşimle sabahlara kadar uyumadık. O direksiyonu tuttu, ben diktim." dedi.

Eşinin kendi dükkanında yaptığı aparatla işlerinin kolaylaştığını, bu sayede üretiminin kolaylaştığını anlatan Çelik, ilk direksiyona kılıf yapmayı 1 haftada tamamlayabildiğini söyledi.

Kıvrımlı ve simit şeklinde olduğu için direksiyona kumaş dikmenin zorluğuna değinen Çelik, şimdi 3-5 saatte dikebildiğini kaydetti.

Eşiyle gece gündüz çalıştıklarını, kendisinin sabaha kadar yardım edip işe gittiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu şekilde zor dönemimiz geçti. Hatta ustalara danıştım. Bir usta bana, 'Bu işi yapabilen tek kadın sen olacaksın.' dedi, dediği de çıktı. Tam muntazam yerleştirebilmek gerçekten çok zor. Hakiki deri imitasyon gibi esnemediğinden gerdirirken çok zorluk çekiyorsunuz. Epey asılmak gerekiyor. Bir de kadın gücü, deriler sert çıktığı zaman onu gerdiremeyebiliyorum. Yardımcım eşim veya yeğenim oluyor."

"Çok azmettim, çok uykusuz kaldım"

Yazın işlerinin daha çok olduğunu aktaran Çelik, bazı zamanlar günde 2 direksiyon kılıfı yetiştirmeye çalıştığını, rağbet çok olduğunda randevu verdiğini dile getirdi.

Bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir iş olmadığına dikkati çeken Çelik, "Çok azmettim, çok uykusuz kaldım. Bazen arkadaşlarım kahve içmeye geldiğinde ben yaparken onlar sıkılıyorlar. 'Bu kadar stresli işi nasıl yapıyorsunuz?' diyorlar ama ben bundan para kazanıyorum. Evde akşama kadar televizyon izlemek insana hiçbir şey katmıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, bir işi hakkıyla yapabilmenin muhteşem bir şey olduğunu dile getirerek, sözlerini, "Çok özenerek yapıyorum. Bir kişinin 2 saatte diktiğini, ben 5 saatte dikiyorum. Emek veriyorum, bir ayarda çıkarıyorum, uzun zaman kullanılabiliyor. Bu işi yapabilen zaten yapar. Araştırabilirler, ben yıllarca araştırdım." diye tamamladı.

AA